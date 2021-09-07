Безвиз Украины с Канадой и Великобританией: насколько это возможно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продвинулась в вопросах введения безвизового режима с двумя странами. Речь идет о Канаде и Великобритании, сообщает 24 Канал.

По словам министра, украинское правительство постоянно поднимает тему безвиза с США. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиз. Кстати, с Канадой и Британией также. И с последним мы уже продвинулись в этих вопросах" , – заметил Кулеба.

Он добавил, что пока шаги малы, ведь политика этих стран очень консервативна. Несмотря на это Украина движется вперед.