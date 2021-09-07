На поездах по Швейцарии: общественный транспорт мечты

Швейцарцы занимают первое место в мире по железнодорожным поездкам. Ежегодно каждый швейцарец проезжает на поезде по стране в среднем 2400 км. Швейцария обладает густой и эффективной сетью автомобильного и железнодорожного транспорта, сообщает Касё Гасанов.

Откройте для себя страну во всем ее разнообразии: зубчатые железные дороги, окна вагонов высотой до потолка и современные теплоходы. Этот богатый мир дополняется пунктуальностью, комфортом и кулинарными изысками. Поезд, автобус и лодка идеально синхронизированы - это самая плотная транспортная сеть в мире. Когда поезд прибывает, автобус и лодка готовы к прогулке на разные расстояния. Легко, удобно и прямо. Более подробно смотрите в видео.