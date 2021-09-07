Железняк предложил рекламировать вакцинацию как сигареты
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что Виктор Ляшко не справился со своими обязанностями на посту министра здравоохранения Украины, сообщает Вести.
Об этом он заявил журналистам в Верховной Раде во вторник, 7 сентября.
Достижением Ляшко, по мнению Железняка, является то, что в Минздраве прекратились коррупционные скандалы. Поругал Виктора Ляшко за то, что министерство пугает людей локдаунами и от этого страдает экономика.
"Много вещей, которые делает господин Ляшко, я считаю правильными. Мне нравится, что наконец-то перестали происходит скандалы, особенно коррупционные, это очень подрывает доверие ко всей системе. [...] Какие замечания в Министерство здравоохранения? Первое – это непонятная история с локдауном. Мы не можем закрыть страну – это подорвет экономику. Сейчас бизнесмен понимает, что ему в ближайшие два месяца не надо ничего открывать", – сказал он.
Также Железняк призвал усилить рекламирование вакцинации, и провел аналогию с сигаретами, реклама которых, хоть и запрещена, но есть "на каждом шагу".
"Все же видят рекламу сигарет. Она запрещена, но все видят ее на каждом шагу. Давайте тоже самое сделаем по вакцинации. У нас до сих пор есть проблемы ее (вакцинацию – прим. ред.) получить. [...] Люди боятся, их нужно уговаривать. И для этого у нас вакцинация должна быть в каждом пункте. Сделать, как в Европе, рекламную компанию, заявления глав государств, билборды", – добавил он.