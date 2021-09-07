Железняк предложил рекламировать вакцинацию как сигареты

Железняк предложил рекламировать вакцинацию как сигареты
Фото: goloszmin.org

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что Виктор Ляшко не справился со своими обязанностями на посту министра здравоохранения Украины, сообщает Вести.

Об этом он заявил журналистам в Верховной Раде во вторник, 7 сентября.

Достижением Ляшко, по мнению Железняка, является то, что в Минздраве прекратились коррупционные скандалы. Поругал Виктора Ляшко за то, что министерство пугает людей локдаунами и от этого страдает экономика.

"Много вещей, которые делает господин Ляшко, я считаю правильными. Мне нравится, что наконец-то перестали происходит скандалы, особенно коррупционные, это очень подрывает доверие ко всей системе. [...] Какие замечания в Министерство здравоохранения? Первое – это непонятная история с локдауном. Мы не можем закрыть страну – это подорвет экономику. Сейчас бизнесмен понимает, что ему в ближайшие два месяца не надо ничего открывать", – сказал он.

Также Железняк призвал усилить рекламирование вакцинации, и провел аналогию с сигаретами, реклама которых, хоть и запрещена, но есть "на каждом шагу".

"Все же видят рекламу сигарет. Она запрещена, но все видят ее на каждом шагу. Давайте тоже самое сделаем по вакцинации. У нас до сих пор есть проблемы ее (вакцинацию – прим. ред.) получить. [...] Люди боятся, их нужно уговаривать. И для этого у нас вакцинация должна быть в каждом пункте. Сделать, как в Европе, рекламную компанию, заявления глав государств, билборды", – добавил он.
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