НКРЭКУ: темпы развития солнечной энергетики сократились в 3 раза

За первое полугодие 2021 года в Украине введено в эксплуатацию всего 254 МВт солнечных электростанций, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период пошлого года (784 МВт), сообщает Обозреватель.

По данным НКРЭКУ, Мощность введенных в эксплуатацию ветровых электростанций (ВЭС) в первом полугодии 2021 года составила 355 МВт, в то время как за 6 месяцев 2020 года – только 43 МВт.

Всего за 6 мес. 2021 года по данным НКРЭКУ, в Украине введено "зеленых" электростанций общей установленной мощностью 647 МВт. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, развитие возобновляемой энергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса.

Правительство нарушило обязательства по оплате "зеленой" электроэнергии, накопив долг в 18,4 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров объявил о намерении ввести акцизный налог на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами.