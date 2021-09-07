Гетманцев выразил симпатию Лукашенко и раскритиковал Порошенко

Депутат от "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев считает, что 27 лет у власти Александра Лукашенко принесли Беларуси "благосостояния почти вдвое больше, чем реформы пятого президента Украины Петра Порошенко", сообщает Левый берег.

"В своей, как обычно, пламенной речи на согласительном совете ВР, Петр Алексеевич отметил, что Зеленский стремительно идет по пути Лукашенко и закончит так же. Напомню, что Лукашенко у власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором, отправленного на политическую пенсию уже 27 лет. Согласен - разных лет. Однако лет, принёсших Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем вследствие "нечуваних" реформ пятого Президента" , - написал он в Facebook.

Гетманцев также отметил, что пенсионеры в Беларуси "могут на свою пенсию, даже минимальной, вполне сносно прожить".