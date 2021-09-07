"БРСМ" подала в суд на исследователей качества топлива

Сеть «БРСМ-Нафта» обратилась в суд с иском к Всеукраинской общественной организации (ВОО) «Институт потребительских экспертиз», в котором требует опровергнуть информацию о несоответствии стандартам качества топлива, которую обнародовал институт на основе проведенных исследований, сообщает Enkorr.

Дело № 910/13756/21 зарегистрировано 25 августа 2021 г. Хозяйственным судом г. Киева. Об этом сообщили в Институте потребительских экспертиз (ИПЭ).

«Письменные претензии от «БРСМ» мы начали получать еще в мае, недавно получили иск. Мы были к этому готовы. Судя по всему, компании проще судиться с экспертными организациями и журналистами, чем отказаться от продажи некачественного топлива», – заявил директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

По словам Ю.Чернобривца, ООО «Евро Смарт Пауэр» обвиняет ИПЭ в том, что пробы бензина были отобраны с нарушением ДСТУ, следовательно, неизвестно, чей бензин был исследован в лаборатории, и полученные результаты нельзя связывать с продукцией, которая реализуется под брендом «БРСМ-Нафта».

«Этот ДСТУ должны использовать в своей работе государственные контролирующие органы, которым наш институт не является. Мы как обычный потребитель купили бензин на АЗС, взяли чеки и передали образцы в аккредитованную лабораторию. Выходит, «БРСМ» просто хочет закрыть рот любому, кто попробует говорить не так о качестве ее топлива», – говорит директор общественной организации.

По его словам, Институт потребительских экспертиз будет отстаивать свою правоту и отказывается снимать публикации об исследованиях.

«Из-за устаревшего законодательства в области защиты прав потребителей и паралича государственной системы контроля качества украинские автомобилисты по факту лишены возможности защититься от топливного фальсификата. Мы стараемся хоть как-то помочь потребителям исправить эту ситуацию, поэтому продолжим заниматься своим делом», – заявил Чернобрывец.