Под ВР проходит митинг за открытие воздушного пространства с Беларусью

Под Верховной Радой проходит митинг с требованием открыть воздушное пространство с Беларусью.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Люди скандируют "Откройте небо!" и держат в руках плакаты с призывами отменить решение Кабмина, согласно которому с 29 мая воздушным судам, зарегистрированным в Беларуси, запрещается использовать воздушное пространство Украины.

На митинг также пришёл человек с табличкой "Слава России". Сотрудница полиции пыталась выяснить, зачем мужчина пришёл с таким лозунгом, но внятного ответа не получила.