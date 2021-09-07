Украинцы оценили мероприятия ко Дню Независимости — опрос

Украинцы оценили мероприятия ко Дню Независимости Украины 24 августа. Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, военный парад в Киеве понравился 44% опрошенных, сообщает Новое время.

Мини-фильм ДНК Украины положительно оценили 38% респондентов, речь президента Владимира Зеленского на параде — 36%, праздничный концерт на стадионе Олимпийский в Киеве — 29%.

Среди респондентов, которые видели все эти мероприятия, лучшие оценки получил мини-фильм ДНК Украины (67%).

Опрос проводился со 2 по 4 сентября. Было опрошено 2500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2%.