Топ-5 советов доктора Комаровского: как укрепить здоровье ребенка перед наступлением холодов

С началом осени родители начинают искать средства, которые «укрепляют» иммунитет детей. К тому же новости об очередной волне карантина заставляют нервничать и пичкать ребенка ненужными таблетками, сообщает Clutch.

Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский поделился советами, которые помогут детям оставаться здоровыми в период холодов.

Совет №1

Нужно кормить детей только в том случае, когда они действительно голодны. Не нужно пичкать малыша тем, что, на ваш взгляд, поможет укрепить иммунитет.

Совет №2

Минимум 1 час в сутки проводите интенсивные физические нагрузки на свежем воздухе. Забудьте о том, что у вас нет времени, много работы, на улице холодно, темно или плохая погода.

Совет №3

В квартире должен быть прохладный и чистый воздух. Влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%. Особенно это касается спальни. Также необходимо каждый вечер проветривать помещение перед сном.

Совет №4

Не допускайте дефицита жидкости в организме. Если ребенку жарко, он потеет – вода всегда должна быть под рукой.

Совет №5

Врач сообщил, что таблеток "для иммунитета" не бывает. Комаровский отметил, что соблюдение вышеописанных советов станет хорошим подспорьем для иммунитета.