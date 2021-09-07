Топ-5 советов доктора Комаровского: как укрепить здоровье ребенка перед наступлением холодов
С началом осени родители начинают искать средства, которые «укрепляют» иммунитет детей. К тому же новости об очередной волне карантина заставляют нервничать и пичкать ребенка ненужными таблетками, сообщает Clutch.
Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский поделился советами, которые помогут детям оставаться здоровыми в период холодов.
Совет №1
Нужно кормить детей только в том случае, когда они действительно голодны. Не нужно пичкать малыша тем, что, на ваш взгляд, поможет укрепить иммунитет.
Совет №2
Минимум 1 час в сутки проводите интенсивные физические нагрузки на свежем воздухе. Забудьте о том, что у вас нет времени, много работы, на улице холодно, темно или плохая погода.
Совет №3
В квартире должен быть прохладный и чистый воздух. Влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%. Особенно это касается спальни. Также необходимо каждый вечер проветривать помещение перед сном.
Совет №4
Не допускайте дефицита жидкости в организме. Если ребенку жарко, он потеет – вода всегда должна быть под рукой.
Совет №5
Врач сообщил, что таблеток "для иммунитета" не бывает. Комаровский отметил, что соблюдение вышеописанных советов станет хорошим подспорьем для иммунитета.