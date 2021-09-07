Украинский мобильный monobank купил сервис для работы с отзывами посетителей Expirenza.com. Он объединяет более 2000 клиентов, сообщает UBR.

Теперь платформа будет называться Expirenza by mono.

"Сервис объединит в себе оплату в ресторанах от monobank с сервисами Еxpirenza. Мы сделаем единый QR-код для ресторанов – отзывы, меню, оплата и чаевые... Эквайринг, мы идем за тобой", – заявил сооснователь monobank Олег Гороховский.

При этом уже в сентябре-октябре украинским заведениям будут доступны новые функции приема платежей, оплаты заказа по QR-коду и другие. Платформа будет работать с любыми банковскими картами.

Сервис Expirenza был основан в 2019 году киевскими предпринимателями Александром Гудковым и Михаилом Селецким. Сегодня клиентами платформы являются рестораны, частные клиники, салоны красоты и другие. Среди них – Kyiv Food Market, Milkbar, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, "Добробут", "Тайский" и "Китайский привет", "Черноморка" и Sportlife. В компании работают 11 человек.