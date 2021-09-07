Xiaomi официально создал автомобильную компанию
Новая фирма получила название Xiaomi EV Company Limited. Исходя из названия, ее деятельность будет сосредоточена на электрическом транспорте, сообщает 24 Канал.
Уже не новость, что Xiaomi планирует войти в индустрию электромобилей. Теперь же компания официально объявила о рождении Xiaomi EV Company Limited – автомобильной компании.
Объявление появилось, после завершения регистрации новой компании, которую возглавит Лэй Цзюнь – основатель, глава и исполнительный директор Xiaomi. Уставный капитал новой компании составляет 10 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 1,5 миллиардам долларов.
В конце марта 2021 года основатель Xioami Лэй Цзюнь впервые заявил о планах компании на выпуск электромобилей. Он отметил, что Xioami планирует инвестировать в общей сложности 10 млрд долларов в этот бизнес, в течение следующих 10 лет.
Известно, что в Xiaomi EV Company Ltd уже работает более 300 сотрудников. Значительная часть этих сотрудников имеет опыт в сфере электротранспорта и являются экспертами в этом секторе. Китайская компания не жалеет денег, чтобы переманивать специалистов из стартапов и от сильных автопроизводителей. Так, Xiaomi недавно поглотила компанию Deepmotion Tech, которая занимается разработкой технологий автономного вождения.
Однако четкой "дорожной карты" – графика выхода автомобилей – Xiaomi EV Company Ltd пока не обнародовала. Пока даже не ясно, собирается ли компания выпускать комплектные электромобили, или сосредоточится на производстве компонентов для них. Хотя одно можно сказать наверняка: компания будет работать над технологиями автоматического управления.