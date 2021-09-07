В Румынии шесть министров подали в отставку

Центристская партия USR PLUS отозвала всех своих министров из правительства Румынии. Это 6 чиновников. Таким образом, Кабмин потеряет большинство в парламенте, сообщает Слово и дело.

Партия имела шесть министров у правительства, в том числе вице-премьера. Во вторник все они подадут заявления об отставке.

Ранее USR PLUS при поддержке националистической партии AUR подала предложение о голосовании за недоверие правительству. Однако парламент пока не определил даты обсуждения или голосования по этому предложению.

После отставки министров USR PLUS главе правительства придется попросить парламент проголосовать за новую команду.