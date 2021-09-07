ФСБ России хотят признать террористической организацией

Депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями, сообщает УНИАН.

Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента.

В авторах обозначены пятеро нардепов. Однако самого текста документа на портале Рады еще нет.

В течение оккупации Россией Крыма силовики ФСБ регулярно задерживают несогласных с режимом и похищают граждан Украины, увозя их в неизвестном направлении.

Самих сотрудников ФСБ в Украине регулярно уличают в организации провокаций и диверсий в регионах. Кроме того, спецслужбы России причастны к вербовке украинцев с целью слива конфиденциальной информации о Вооруженных Силах.