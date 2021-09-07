Трухин появился в Раде после резонансного ДТП

Депутат Верховной Рады Украины (фракция «Слуга народа») Александр Трухин заявил 7 сентября, что не считает себя виновным в резонансном ДТП, которое произошло 23 августа, сообщает Радио Свобода.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

«На самом деле мне бояться нечего, я себя не считаю виновным, я абсолютно честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел выйти на брифинг и прокомментировать журналистам, но следователи и адвокаты запретили что-либо комментировать» , - заявил представитель правящей фракции и добавил, что «не был пьян» во время ДТП.

Он также заявил о давлении на его семью со стороны СМИ.

«У меня на самом деле до сих пор шоковое состояние и большое беспрецедентное давление на мою семью, которое было осуществлено средствами массовой информации. Мне до сих пор некомфортно, потому что на сегодняшний день страдает моя жена, страдает моя мать, у которой гипертонический криз на этом фоне. Я это пропускаю через себя» , - рассказал Александр Трухин.

Copyright © 2021 RFE / RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода