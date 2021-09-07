Мэр Вознесенка попал в ДТП

В Николаевской области мэр Вознесенска Александр Шаповалов попал в ДТП. Автомобиль депутата Volkswagen Passat столкнулся с пассажирским автобусом.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Национальной полиции.

﻿Так, ДТП произошло утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. По информации правоохранителей, в результате аварии был травмирован мэр города, который находился за рулем Volkswagen.

Водитель пассажирского автобуса в результате ДТП не пострадал. На момент аварии пассажиров в транспортном средстве не было.