Мэр Вознесенска попал в ДТП
В Николаевской области мэр Вознесенска Александр Шаповалов попал в ДТП. Автомобиль депутата Volkswagen Passat столкнулся с пассажирским автобусом.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Так, ДТП произошло утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. По информации правоохранителей, в результате аварии был травмирован мэр города, который находился за рулем Volkswagen.
Водитель пассажирского автобуса в результате ДТП не пострадал. На момент аварии пассажиров в транспортном средстве не было.