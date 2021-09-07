Укрпошта построит сортировочный центр нового образца

"Укрпочта" и ООО "Тетра-инвест" подписали контракт по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца - в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что сортировочный центр будет занимать площадь 9,2 га и будет располагаться на территории индустриального парка в Борисполе.

Завершить все работы планируется до конца 2023 года.

"В пользу проекта играет удачное размещение. Будущий сортировочный центр будет находиться у главных воздушных ворот страны - Международного аэропорта "Борисполь". Сейчас мы работаем над тем, что трансформировать аэропорт в восточноевропейский авиахаб. Также именно здесь проходит обновленная дорога Киев - Харьков с выходом в центральные, восточные и южные регионы.

Это соответствует концепции, по которой сейчас работает министерство - системное, комплексное развитие всех направлений инфраструктуры. Рад, что к этому процессу присоединяется также национальный почтовый оператор", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В Мининфраструктуры напомнили, что осенью 2020 года Укрпочта привлекла около 100 млн евро инвестиций от ЕБРР и ЕИБ. Они будут направлены на строительство 7-ми автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети с обновлением базы депо.