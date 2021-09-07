В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что при текущих темпах прививки против COVID-19 имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца ноября. ﻿Сейчас по крайней мере одной дозой вакцинировано 14,7% населения, а полный курс вакцинации прошли более 10% украинцев, сообщает УНИАН.

Об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, в мире сейчас уже 3,18 млрд человек вакцинированы по крайней мере первой дозой - более 40,4% мирового населения.

В частности, в Европе по крайней мере одной дозой привиты 407 млн человек - 54,4%.

Самый высокий уровень вакцинации в Украине - в Киеве и Киевской области, где одной дозой привиты 26% и 20% населения соответственно, а полный курс вакцинации прошли - 22% и 15%.

Третью строчку по уровню прививки против COVID-19 заняла Полтавская область, где первой дозой вакцинировали 19% населения, а двумя - 15%.

Ганиченко рассказал, что темпы вакцинации в Украине за последнюю неделю выросли на 19%, среднее количество прививок в сутки сейчас составляет 123 тыс.

По расчетам KSE, чтобы выйти на вакцинацию 70% взрослого населения до конца 2021 года, в Украине необходимо каждый день делать по 320 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня.