Мировая премьера нового бронированного Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC состоялась на Мюнхенском автосалоне. Автомобиль уже доступен для заказа и обойдется более чем в полмиллиона долларов, сообщает РБК-Украина.

Немецкий автопроизводитель выпускает бронированные автомобили с 1928 года. Новый S 680 Guard 4MATIC впитал в себя весь опыт компании по выпуску бронированных машин. Седан получил интегрированную систему защиты (iSS), которая включает несущий защитный силовой каркас и алюминиевую внешнюю обшивку.

Кроме того, автомобиль оснащен многослойными стеклами, обеспечивающими уровень безопасности VR10. Это означает, что бронированный S-Class может выдерживать попадания бронебойных пуль из штурмовой винтовки. Внутренние поверхности стекла покрыты поликарбонатом для защиты от осколков.

Тестирование бронекапсулы автомобиля проводилось Beschussamt Ulm, органом по испытаниям и сертификации оружия, боеприпасов и технологий безопасности в Германии. В дополнение к способности выдерживать выстрелы из штурмовой винтовки, S 680 Guard 4MATIC предлагает защиту от взрывчатых веществ в соответствии со стандартом VPAM ERV.

Двери получили новую электромеханическую систему, которая упрощает их открытие и закрытие. Кроме того, были установлены резервные стеклоподъемники с гидравлическим приводом, чтобы окна можно было закрыть даже в случае отключения бортовой сети.

В оснащении есть система пожаротушения с функцией автоматического срабатывания и аварийная система подачи свежего воздуха в салон, которая защищает пассажиров от дыма и газов. Шины Michelin PAX Run-Flat также входят в стандартную комплектацию.

Под капотом установлен 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 612 л.с. и 830 Нм крутящего момента. Цены на Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC в Европе начинаются с отметки в 540 000 долларов.