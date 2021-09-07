Разумков назвал пять ключевых задач новой сессии Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал пять приоритетных задач, которые народные депутаты должны выполнить в течение шестой парламентской сессии девятого созыва, сообщает Укринформ.

Соответствующие приоритеты спикер объявил с трибуны ВР.

"Касательно приоритетов шестой сессии. Мы должны сконцентрироваться на законах, которые смогут улучшить социальные условия для наших граждан, обеспечить трудовые отношения" , - сказал Разумков.

Вторым приоритетом Председатель ВР назвал вопрос экономического роста. Спикер выразил надежду, что вскоре Верховная Рада примет важные законопроекты, которые будут способствовать этому процессу. В частности, речь идет о проектах законов №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности" и №4416-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках". Спикер также отметил, что важным вопросом остается противодействие COVID-19.

"Следующий вопрос, который всегда стоит на повестке дня осенней сессии, - проект бюджета. Сегодня мы слышали заверения от представителя Кабинета Министров, что до 15 сентября Верховная Рада должна получить проект сметы на следующий год. Как всегда, главные усилия будут направлены на работу профильного комитета (Комитет ВР по вопросам бюджета - ред.), но все комитеты будут приобщаться к этому процессу и максимально качественно дорабатывать тот документ, который мы получим" , - добавил Разумков.

Кроме того, по словам спикера, приоритетным в ходе шестой сессии будет вопрос права. В частности, реформа судопроизводства.