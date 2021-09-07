Уникальные полезные свойства кешью для здоровья

Почему стоит обратить внимание на орех кешью и сделать его компонентом пищевого рациона? На первый взгляд эти плоды покажутся достаточно жирными, но грецкие орехи содержат в разы больше жира, чем кешью. В их состав входят белки, углеводы, клетчатка, натуральный сахар, целый ряд витаминов и микроэлементов, сообщает Econet.

Благодаря уникальному составу этого продукта можно значительно улучшить функции организма. Кешью оказывает позитивное влияние на многие системы и органы человека.

Орех отличается содержанием омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, антиоксидантов. Это помогает защитить организм от пагубного воздействия свободных радикалов, замедлить и даже устранить воспалительные процессы, задержать старение, обеспечить питание кожи и защиту ее от негативного влияния солнечного излучения.

Несколько причин включить кешью у свой рацион

1 порция кешью включает 70% от суточной нормы микроэлемента магния, который важен для сердечной функции, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Хроническая нехватка магния в организме является фактором постоянной усталости, апатии, гипертонии, мышечных судорог.

Индийский орех отличается высокой концентрацией микроэлемента меди, которая обеспечивает здоровый внешний вид кожи.

Медь и магний, которые присутствуют в составе кешью, способствуют повышению прочности костной ткани и снижению риска остеопороза.