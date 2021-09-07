Аэропорт Винницы получил первый транш на реконструкцию

Для начала работ по реконструкции аэропорта в Виннице из государственного бюджета поступил первый транш в размере 13 млн гривен. Восстановительные работы в винницком аэропорту будут проводиться в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает УНИАН.

Всего в 2021 году на реконструкцию аэропорта будет перечислено 135 млн гривен. Этот объем подрядчик сможет освоить до конца года. Общая же стоимость работ оценивается в размере более 604 млн гривен.

"Потенциал аэропорта "Винница" достаточно большой – это единственный функционирующий международный аэропорт центральной Украины (нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов в радиусе свыше 150 км)", – сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Кроме того, что аэропорт Винницы сможет обслуживать 10 соседних областей, его услугами смогут пользоваться также жители северных районов Республики Молдова.

Необходимость проведения реконструкции аэропорта связана с его текущим техническим состоянием, не отвечающим потенциально возможным нагрузкам. Сегодня на взлетно-посадочной полосе можно проводить не более 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, а устаревшее аэродромное оборудование по своим характеристикам не отвечает современным требованиям международных авиакомпаний.

В ходе реконструкции аэродрома и аэропорта будет проведена полная замена всего оборудования.

Аэропорт "Винница" является собственностью Минобороны и используется как гражданской, так и военной авиацией, в том числе для совместных программ Украина-НАТО.

Создание разветвленной сети доступного и комфортного внутреннего авиасообщения является одной из составляющих программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Ранее сообщалось, что в Украине сейчас на разных стадиях реконструкции находятся 10 региональных аэропортов.