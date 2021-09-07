Джошуа показал фото с тренировок перед боем против Усика
Британский боксер Энтони Джошуа показал кадры со своей тренировки перед поединком с украинцем Александром Усиком, который должен состояться 25 сентября в Лондоне, сообщает УНИАН.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе опубликовал в Instagram соответствующие фото. На них Джошуа отрабатывает удары на боксерской груше, демонстрируя свою силу и хорошую физическую форму.
"Тяжелые удары", - прокомментировал показанные фото в посте боксер.
Усик-Джошуа: перед боем
- Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.
- На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.
- Все билеты на этот бой были проданы за сутки.