Джошуа показал фото с тренировок перед боем против Усика

Британский боксер Энтони Джошуа показал кадры со своей тренировки перед поединком с украинцем Александром Усиком, который должен состояться 25 сентября в Лондоне, сообщает УНИАН.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе опубликовал в Instagram соответствующие фото. На них Джошуа отрабатывает удары на боксерской груше, демонстрируя свою силу и хорошую физическую форму.

"Тяжелые удары" , - прокомментировал показанные фото в посте боксер.

Усик-Джошуа: перед боем