Джошуа показал фото с тренировок перед боем против Усика

Джошуа показал фото с тренировок перед боем против Усика

Британский боксер Энтони Джошуа показал кадры со своей тренировки перед поединком с украинцем Александром Усиком, который должен состояться 25 сентября в Лондоне, сообщает УНИАН.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе опубликовал в Instagram соответствующие фото. На них Джошуа отрабатывает удары на боксерской груше, демонстрируя свою силу и хорошую физическую форму.

"Тяжелые удары", - прокомментировал показанные фото в посте боксер.
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Сообщение, распространенное Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Усик-Джошуа: перед боем

  • Поединок украинского и британского боксеров пройдет в Лондоне 25 сентября.
  • На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которыми владеет Джошуа.
  • Все билеты на этот бой были проданы за сутки.
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