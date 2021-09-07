Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник укрепление гривны к иностранным валютам ускорилось. На межбанковском валютном рынке﻿ с продажей валютных запасов вышли крупные агротрейдеры и металлурги.

Желающих купить валюту – в разы меньше, поэтому котировки безналичного доллара к обеденному перерыву опустились ниже уровня 26,70 гривен. Выход Национального банка с покупкой «традиционных» 5 млн долларов не оказали абсолютно никакого эффекта. Все же продавцы надеются, что регулятор примет более активное участие в торгах и не допустит обвала курса доллара.

Вслед за безналичным продолжается падение цены наличного доллара. Утром киевские оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 26,88-26,89 гривен, а к обеду готовы были отдавать по 26,83-26,84 гривен. В коммерческих банках к 13:00 появилась продажа доллара по 26,80 гривен и дешевле.

Евро на FOREX сегодня торгуется без выраженного направления вверх или вниз, совершая колебания в диапазоне 1,1859-1,1884 доллара. В то же время наличный евро, глядя, как падает доллар, тоже теряет в цене. С утренних 31,80 гривен к обеду ценник на наличную евровалюту опустили на 10 копеек, до 31,70 гривен.

Российский рубль второй день подряд дешевеет к американскому доллару: к обеду он опустился до отметки 73,32 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице пока без изменений - 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.