В Турции начали строить корветы для Украины

В Турции с участием делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ ВСУ.

"Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. Всего строительство корвета типа "ADA" продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля. Согласно существующим договоренностям, в 2022 году корвет будет переправлен в Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Неижпапа назвал это событие для развития Военно-морских сил Украины.