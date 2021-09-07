В Афганистане начинается гуманитарный кризис

Гуманитарный кризис в Афганистане распространяется далеко за пределы Кабула. Сочетание конфликтов, засухи и пандемии COVID охватило страну. Более полумиллиона человек были вынуждены бежать от конфликта с начала года. Еще 5 тысяч мирных жителей погибли в результате обострения боев, сообщает Зеркало недели.

Миллионы людей потеряли средства к существованию из-за боевых действий и экономики в свободном падении; многие афганцы взяли на себя огромные долги, чтобы оплачивать еду и аренду жилья.

Всемирный банк предупреждает, что уровень бедности в стране может вырасти более чем до 70%.

Афганистан переживает сокрушительную засуху. Почти треть населения столкнулась с голодом, и ожидается, что эта проблема обострится в ближайшие месяцы.

Афганцы рассказывают, что они продали свои сельскохозяйственные угодья и переехали в лагеря для перемещенных лиц только для того, чтобы выжить.

COVID усложнил ситуацию. Страна уже пережила три большие волны пандемии. Учитывая, что только 5% населения страны вакцинированы, Всемирная организация здравоохранения опасается, что новая вспышка болезни может быстро распространиться по городам.

Это приведет к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, которая пытается справиться с чрезвычайными ситуациями, вызванными военным конфликтом.

Гражданское население Афганистана в значительной степени зависит от организаций, оказывающих помощь. Но чтобы агентства предоставили масштабный ответ на этот кризис, нужно увидеть действия в трех сферах.

Во-первых, все вооруженные группы должны проявлять сдержанность, чтобы защитить жизни мирного населения. Атака аэропорта в Кабуле стала четким сигналом о том, что конфликт не закончен.

Все стороны обязаны защищать гражданское население и инфраструктуру. Насилие должно прекратиться, а больницы и школы должны оставаться безопасными местами.

Во-вторых, организации требуют беспрепятственного доступа к помощи по всему Афганистану.

Общение с талибами имеет важное значение для этого. Нейтральное взаимодействие со сторонами конфликта является стандартной практикой для агентств помощи, работающих с общинами на территориях, контролируемых вооруженными группами.

Кроме того, странам-донорам необходимо активизировать и финансировать гуманитарные операции. Более 18 млн человек - половина населения страны, полагаются на помощь, и их количество растет.

Страны НАТО, которые тратили триллионы долларов на свои военные и политические проекты, имеют моральный долг перед мирным населением.

Некоторые организации планируют возобновить работу в течение ближайших недель. Это трудная задача, учитывая неуверенность вокруг безопасности и будущего страны.

Быстрое возвращение талибов к власти повлияло на все население Афганистана. Обычных афганцев по всей стране ждет неопределенное будущее, поэтому им понадобится иностранная помощь, резюмирует The Guardian.