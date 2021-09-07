Hyundai представляет новые водородные электрокары

Южнокорейский бренд запустил "водородную волну" (Hydrogen Wave), представив серию концептов и стратегию развития этого направления электрической мобильности, сообщает 24 Канал.

Hyundai Motor Group объявила стратегию Hydrogen Vision 2040, чтобы к обозначенному времени популяризировать водород для “всех, всего и везде”.

“Водородная волна” представляет планы группы Hyundai в отношении продуктов и технологий на основе водорода и водородного общества. Речь идет о внедрении системы топливных элементов нового поколения – вариации на 100 кВт и 200 кВт должны появиться уже в 2023 году. Они помогут уменьшить стоимость водородных систем более чем на 50%, сделают их на 30% компактнее и вдвое мощнее.

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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group
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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group
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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group
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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group
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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group
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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group
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Фото: водородный транспорт Hyundai / Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group обещает стать первым автопроизводителем, который применит системы топливных элементов ко всем моделям своих коммерческих автомобилей до 2028 года. А также первым брендом, который уравняет цены на электрокары на топливных элементах (FCEV) и батарейные электромобили (BEV) до 2030 года.

Кроме того, в рамках Hydrogen Wave системы топливных элементов будут распространяться не только на транспорт, но и на другие аспекты общества, включая дома, здания и электростанции.

Также были раскрыты будущие концепции продуктов с технологией топливных элементов, включая прицепной дрон, высокопроизводительный спортивный автомобиль и транспортные средства, оборудованные топливными элементами для аварийно-спасательных миссий.

В приведенной ниже таблице изложены все системы мобильности и топливных элементов, представленные в рамках Hydrogen Wave:

Название
 Спецификация
(Длина x Ширина x высота)
 Ключевые особенности
M.Vision POP
 2,600×1,644×1540 мм
 Ультракомпактный городской электрокар
Модуль e-corner для разворота на месте, краб-драйв и автоматическая параллельная парковка
M.Vision 2GO
 3,200×1,644×1600 мм
 Электрокар FCEV с небольшим запасом хода для доставки
Топливные блоки на 30 кВт
NEXO Minicar
 1,180×700×550 мм
 Бебимобиль с установкой FCEV
XCIENT Fuel Cell
 9,745×2,550×3,730 мм
 Первый серийный тягач с силовой установкой FCEV
XCIENT Fuel Cell Tractor
 8,701×2,585×4,060 мм
 В разработке. Основан на агрегатах XCIENT Fuel Cell Truck
12-месячные испытания в Калифорнии (август 2021 – июль 2022)
Fuel Cell Electric Tram
 21×2,45×3,4 м
 Гибридная силовая установка трамвая сочетает BEV и FCEV
Mobile Fuel Cell Generator
 2,850×1,550×1,225 мм
 Мобильный зарядный генератор для серии гонок ETCR
Hydrogen Fuel Cell Powerpacks (30kW and 50kW)
 [30kW] 680 x 820 x 620 мм
[50kW] 852 x 1025 x 784 мм
 Силовые блоки для спецтехники
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