Как укрепить мышцы после 40: советы тренера

Здоровый образ жизни сегодня в моде, и этот тренд стараются соблюдать все. Безусловно, тренироваться полезно всем, но с возрастом к своему телу необходимо относиться с большим вниманием. Рассказываем, как сохранить хорошую форму после 40, сообщает 24 Канал.

Как пишет нутрициолог Надежда Андреева, после 30 мы начинаем терять мышечную массу, если сознательно не поддерживаем ее в тонусе. Тренировки важны для нашего здоровья и молодости.

Нагрузки, которые следует выбирать после 35, а особенно после 45

Двигайтесь, чтобы предотвратить избыточное образование фасции и поддерживать гибкость: делайте растяжки, занимайтесь любым видом гимнастики, разминайте суставы.

Подберите такой комплекс упражнений, который будет правильно поддерживать мышечную массу. Упражнения можно выполнять как с собственным весом, так и с дополнительным.

Очень эффективны статические нагрузки: планка, приседания плие, упражнение "стульчик" у стены. Такие упражнения отлично поддерживают тонус мышц.

Добавьте в свой план тренировок интервальные нагрузки, если вы чувствуете себя полные сил и энергии. Интервальный принцип нагрузки способствует жиросжиганию и активизирует метаболизм.

Плавайте. Во время этой активности работают мышцы всего тела, при этом нет нагрузки на суставы.

Полезно заниматься ходьбой с низким и средним темпом когда вы спокойно можете общаться, без одышки. Такая активность поддерживает здоровье суставов.