В Италии одобрили вакцинацию тремя дозами

Министерство здравоохранения Италии решило ввести вакцинацию бустерной дозой препарата против коронавируса. Иммунизацию тремя дозами будут рекомендовать уязвимым группам пациентов, сообщает 24 Канал.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца пояснил, что "уязвимыми" группами являются в частности онкобольные, пациенты после трансплантации.

Также глава Минздрава Италии подтвердил слова премьер-министра Италии Марио Драги, который заявил, что всех итальянцев соответствующего возраста вскоре могут обязать вакцинироваться.

По его словам, как только Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) разрешит применение бустерной дозы, в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19.

Справка: Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) оценивает необходимость бустерной дозы вакцины Pfizer (Comirnaty). Соответствующий комитет проведет ускоренный анализ имеющихся исследований относительно эффективности и целесообразности третьей дозы вакцины.

По последним данным правительства страны, Италия еще не скоро достигнет уровня вакцинации от 80% до 90%, поэтому правительство вероятно примет закон о принудительной вакцинации.