Пенсионеры получат пять уровней поддержки
Обеспечение людей пожилого возраста состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство, сообщает УНИАН.
В Минсоцполитики отметили, что глобальные изменения – старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии.
В Минсоцполитики сообщили, что уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки людей пожилого возраста, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.
Уровни поддержки пенсионеров:
0 уровень - минимальные пенсионные гарантии;
I уровень - страховые пенсии из солидарной системы;
II уровень - обязательные накопления;
III уровень - добровольные накопления;
IV уровень - социальные услуги, субсидии и тому подобное.
Кому и когда поднимут пенсии в 2022 году:
- с 1 января 2022 года пересчитают пенсии ликвидаторам Чернобыльской катастрофы с инвалидностью;
- с 1 марта будет проведена общая индексация пенсий для примерно 10 млн пенсионеров;
- в марте 2022 года повысят компенсации украинцам старше 75 лет;
- с 1 июля пересчитают прожиточный минимум: в результате вырастут максимальная, минимальная пенсии и надбавки за стаж сверх нормы;
- с 1 октября вырастет минимальная пенсия для тех, кто достиг 65 лет и имеет необходимый трудовой стаж;
- с 1 декабря повысят прожиточный минимум, а также минимальные, максимальные пенсии и надбавки.
- также Минсоцполитики предлагает расширить программу ежемесячных доплат пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.