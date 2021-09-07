Пенсионеры получат пять уровней поддержки

Обеспечение людей пожилого возраста состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство, сообщает УНИАН.

В Минсоцполитики отметили, что глобальные изменения – старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии.

В Минсоцполитики сообщили, что уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки людей пожилого возраста, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.

Уровни поддержки пенсионеров:

0 уровень - минимальные пенсионные гарантии;

I уровень - страховые пенсии из солидарной системы;

II уровень - обязательные накопления;

III уровень - добровольные накопления;

IV уровень - социальные услуги, субсидии и тому подобное.

Источник: Минсоцполитики

Кому и когда поднимут пенсии в 2022 году: