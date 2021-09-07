Назван самый дорогой футболист УПЛ
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков закрепился на первом месте в списке самых дорогих игроков украинской Премьер-лиги. Его стоимость с момента последнего обновления увеличилась с 24 до 25 миллионов евро, сообщает Обозреватель.
Как сообщается на сайте авторитетного портала Transfermarkt, вслед за ним в рейтинге расположились легионеры "Шахтера" израильтянин Манор Соломон и бразилец Додо. Десятка самых дорогих футболистов УПЛ выглядит следующим образом:
- Виктор Цыганков ("Динамо") – было 24 миллиона евро – стало 25 миллионов евро
- Манор Соломон ("Шахтер") – 15 млн. евро – 20 млн. евро
- Додо ("Шахтер") – 18 млн. евро – 20 млн. евро
- Тете ("Шахтер") – 20 млн. евро (без изменений)
- Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 млн. евро – 17 млн. евро
- Педриньо ("Шахтер") – 15 млн. евро – 17 млн. евро
- Илья Забарный ("Динамо") – 6 млн. евро – 11 млн. евро
- Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 млн. евро
- Марлон ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 10 млн. евро
- Лассина Траоре ("Шахтер") – 6,5 млн. евро – 9 млн. евро.
Напомним, что после шести туров "Динамо" лидирует в УПЛ с отрывом в 3 очка от "Шахтера".