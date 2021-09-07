СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков в ОРДЛО
Служба безопасности Украины в Запорожской области ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк. Наркотики в ОРДЛО отправляли не по линии разграничения, а через границу с РФ.
Как отметили в СБУ, злоумышленники ежемесячно отправляли по несколько «посылок», стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн. Канал существовал почти год.
Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая приобщила к делу «партнершу» с временно оккупированного Донецка.
"Злоумышленники скрывали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки", - добавили правоохранители.
Из России «товар» через неподконтрольные участка границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали.
В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.
В рамках уголовного производства сотрудники СБУ задержали организатора канала и сообщили о подозрении.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.