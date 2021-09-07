Первая помощь при гипогликемии или при низком уровне сахара

Гипогликемия — состояние, при котором уровень сахара в крови опасно снижается. Поскольку она характеризуется низким уровнем сахара в крови, в первую очередь она проявляется в чувстве слабости, головокружении и тошноты. Человек может резко побледнеть, потерять координацию движений или способность реагировать на окружающие раздражители, сообщает Фитсевен.

Чрезвычайно важно уметь распознавать симптомы гипогликемии — чтобы вовремя помочь человеку. Так же гипогликемия может проявляться и при активных занятиях спортом на фоне низкоуглеводной диеты.

Гипогликемия — симптомы:

мышечная слабость, сонливость

сложности с речью

головокружения и замутненное зрение

повышенная раздражительность

чувство голода

потеря чувства реальности

судороги

повышенное потоотделение

потеря сознания.

Если человек испытывает видимые симптомы гипогликемии, но всё ещё находится в сознании (пусть даже в дезориентированном состоянии), как можно быстрее помогите ему повысить уровень сахара в крови — для этого достаточно принять 15 г сахара или любых быстрых углеводов.

Лучшим выбором станет полстакана фруктового сока или 3-4 таблетки глюкозы — однако помните о том, что углеводы в составе печенья, шоколадных батончиков и обычных продуктов питания связаны с жирами и белками (фактически это снижает скорость их усвоения).

Если же человек уже испытывает судороги, не реагирует на вашу речь или потерял сознание — не пытайтесь насильно заставить его съесть или выпить что-либо. Он может подавиться и потерять способность дышать. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.