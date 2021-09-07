Большинство школ Сумской области могут закрыть на карантин

Со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.﻿ Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook, сообщает РБК-Украина.

На карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины.

"С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных на СОVID-19 в Сумской области. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша область может попасть уже в следующий понедельник!" ,- написал Живицкий.

Автор: Инна Собора