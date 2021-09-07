Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки
В Умани спасатели ГСЧС потушили костер, разведенный паломниками для приготовления пищи на балконе.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6. Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе" , - говорится в сообщении.