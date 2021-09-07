Volkswagen Taigo произвел европейский дебют в Мюнхене

В прошлом году миниатюрный купеобразный кроссовер дебютировал в Бразилии под названием Nivus, а к концу этого года выйдет на европейский рынок под именем Taigo, сообщает 24 Канал.

Taigo – первый купеобразный кроссовер Volkswagen для Европы. Переднеприводный пятиместный кроссовер стал третьей моделью производителя на основе платформы MQB, после хэтчбека Polo и T-Cross.

Многочисленные системы помощи последнего поколения гарантируют оптимальный комфорт и высокий уровень безопасности для всех пассажиров Taigo.

Новый "Тайго" сосредоточен на дизайне, индивидуальности и эмоциях. С полнофункциональными светодиодными фарами, полностью цифровой кабиной и стандартной информационно-развлекательной системой последнего поколения (MIB3), купеобразный кроссовер, длиной чуть менее 4,26, метра устанавливает высокие технологические стандарты в своем классе. В зависимости от выбранных опций, Taigo также поставляется с новыми матричными фарами IQ.LIGHT и подсвечиваемой перекладиной радиатора.

Выразительная форма кузова – первая в своем роде в портфолио моделей марки Volkswagen. С этим типом кузова немецкий производитель рассчитывает завоевать расположение молодых покупателей.

Дизайн Taigo характеризуется сильными пропорциями, силуэт, похожий на купе, особенно поражает, а столб С косо выдвигается вперед. Вдохновленный купе внедорожников в высших классах автомобилей, это делает Taigo уникальным в своем секторе.

Внутренняя отделка Taigo входит в стандартную комплектацию с продуманным функциональным рулем и современными элементами управления. Информационно-развлекательные системы базируются на третьем поколении MIB3, включая блок управления в Интернете (eSIM) и опциональную функцию беспроводного соединения App Connect Wireless. Такие функции, как доступ к потоковым услугам, природный голосовой контроль и персонализация в облаке с помощью Volkswagen ID позволяют использовать новейшие услуги MIB3.

А когда речь идет о помощи водителю для большего комфорта и безопасности, новый кроссовер может похвастаться системами от старших моделей Volkswagen. Каждый Taigo в стандартной комплектации имеет такие системы помощи, как мониторинг окружающей среды Front Assist, функция экстренного торможения в городе и предупреждение о выезде из полосы движения Lane Assist. Система магистрального ассистента IQ.DRIVE доступна как дополнительная опция – она ​​позволяет двигаться по трассе в полуавтоматическом режиме со скоростью до 210 км/ч.

В Европе Taigo предложат с набором моторов, уже знакомых по новой Skoda Fabia. Базовым является трехцилиндровый 1.0 TSI в двух вариантах форсировки: на 95 л.с. и 175 Нм или 110 л.с. и 200 Нм. Еще один бензиновый мотор для Taigo – 4-цилиндровый 1.5 TSI с отдачей в 150 л.с. и 250 Нм. На отдельных европейских рынках, за пределами ЕС, Volkswagen Taigo также будет доступен с дизельным 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью в 95 сил. Коробки передач – механические на 5 и 6 передач, а также 7-скоростной DSG.

Volkswagen не конкретизирует, в каких странах будет продаваться Taigo, упомянув лишь о "28 европейских странах, включая Турцию", поэтому пока не ясно, будет ли доступна новинка в Украине. На избранных рынках дилеры начнут принимать заказы в октябре-ноябре, а первые машины клиенты начнут получать в конце этого или начале следующего года.