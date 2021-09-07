Вакцинация от COVID-19: кому противопоказано делать прививки

Украину планируют ввести в желтую зону из-за распространения коронавируса, а доктор Евгений Комаровский советует делать прививки. Но есть и те, кому делать их нельзя, сообщает Сегодня.

Известный педиатр назвал всего два противопоказания вакцинации от коронавируса.

По словам Евгения Комаровского, прививку от коронавируса нельзя делать в остром периоде инфекционной болезни, когда человеку реально плохо. Например, когда у вас температура 40 градусов. Тогда прививаться нельзя.

Не стоит также делать прививку, если прямо сейчас человеку проводят лечение от онкологии или другой болезни с использованием препаратов, которые угнетают иммунную систему, поясняет доктор:

"И прививаться в этом случае нельзя не потому что вы болеете, а потому, что вакцина просто не сработает, иммунитет на нее не сработает."

Но в целом, нет реальных противопоказаний к вакцинации, подытожил Комаровский.