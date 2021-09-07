Для блокировки штамма Дельта нужно в восемь раз больше антител
Дельта-вариант коронавируса лучше размножается и распространяется, а также менее чувствителен к нейтрализующим антителам. Ученые из Великобритании и Индии оценили способность штамма коронавируса Дельта избегать нейтрализующих антител. О результатах их работы, которые были опубликованы в журнале Nature, сообщает Корреспондент.
Специалисты извлекли сыворотку из образцов крови людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом или привиты вакцинами Oxford/AstraZeneca и Pfizer. В ходе исследования было обнаружено, вирус дельта-варианта был в 5,7 раза менее чувствителен к сывороткам ранее инфицированных лиц и в восемь раз менее чувствителен к вакцинным сывороткам по сравнению с альфа-вариантом.
Это говорит о том, что для блокирования вируса требуется в восемь раз больше антител от вакцинированного человека, указали ученые. Анализ более 100 инфицированных медицинских работников в трех больницах Дели, почти все из которых были вакцинированы, показал, что дельта-вариант передается между привитыми в большей степени, чем альфа-вариант.
"Объединив лабораторные эксперименты и эпидемиологию инфекций, вызванных прорывными вакцинами, мы показали, что дельта-вариант лучше размножается и распространяется, чем другие часто наблюдаемые варианты. Существуют также доказательства того, что нейтрализующие антитела, вырабатываемые в результате предыдущей инфекции или вакцинации, менее эффективны при остановке этого варианта", – подчеркнул соавтор исследования, профессор Рави Гупта из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.