Компания украинского бизнесмена готовит запуск второй ракеты Alpha
При первом запуске Firefly Aerospace получила данные, которые помогут успешно выполнить следующую миссию, сообщает Корреспондент.
Американская компания Firefly Aerospace украинского бизнемена Макса Полякова в скором времени планирует запуск второй космической ракеты-носителя Alpha. Об этом во вторник, 7 сентября, Экономической правде рассказали в компании.
В Firefly Aerospace говорят, что при первом запуске получили при запуске данные, которые помогут успешно выполнить следующую миссию.
"Мы движемся дальше по плану и, в ближайшем будущем, запустим вторую ракету Alpha, так же как и продолжим работу над ракетой класса Beta и мунледером Blue Ghost в рамках программы Артемида", – отметили в компании.
Как известно, 3 сентября состоялось первое летное испытание ракеты Alpha, которое продлилось около трех минут. За это время ракета достигла сверхзвуковой скорости, при которой все системы работали исправно. В то же время один из четырех двигателей первой ступени из-за сбоя в работе клапана в топливной системе временно прекратил работу. Чтобы избежать аварийной ситуации, специалисты приняли решение прервать пуск, применив систему прекращения полета, фактически подорвав ракету.
Alpha – это первая ракета такого веса, которая сконструирована в США после Falcon 9 компании SpaceX, то есть за последние 13 лет. Она может доставлять до тонны полезного груза на орбиту.