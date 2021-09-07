Негативные жизненные установки от которых нужно избавиться

Негативные жизненные установки и убеждения могут испортить всё существование человека, причем многие из них тянутся ещё из детства. Как результат, воображение подчас «рисует» такие картины, из-за которых и жить не хочется. От негатива можно и нужно избавляться, сообщает Креатив.

Какие же установки вредят людям? Список таковых довольно обширен, поэтому рассмотрим лишь пять основных.

Установка первая: привязанность к вещам или обстоятельствам

Достижения или материальные ценности, для получения которых затрачено много сил, часто становятся причиной страданий. Не стоит бурно радоваться этим благам и чрезмерно огорчаться, если чего-то не удалось получить. В любой ситуации жизнь продолжается, и нам тоже необходимо двигаться дальше. Надо уметь легко отпускать обстоятельства, иначе постоянные разочарования будут невыносимы. Всё временно, всё проходит, и не нужно из-за этого грустить.

Легко отказывайтесь от старых вещей, отслуживших свой срок, от занятий, не доставляющих радости, от изживших себя отношений.

Установка вторая: утрирование проблем

Из-за этой негативной установки некоторые люди считают удачу случайностью, а поражение — закономерностью. Те, кто недооценивают наличие позитива в жизни, совершают роковую ошибку. Необходимо смотреть на происходящее объективно: плохие дни чередуются с хорошими. Не утрируйте неприятности, не выпускайте «внутреннего скептика» наружу. Акцентируйте внимание на приятных жизненных моментах – их не так уж мало, надо лишь научиться замечать это.

Установка третья: привычка всегда и во всем винить себя

Да, каждый из нас должен сам отвечать за свои поступки. Это хорошая черта, которая должна воспитываться с детства – не сваливать вину на окружающих. Но если вы намерены нести на плечах груз вины чуть ли не всего человечества, в итоге, подобные убеждения сломят вас. От тех, кто придерживается этой негативной установки, часто можно услышать следующие фразы:

я причина всех бед;

во всем моя вина.

Постоянное чувство вины гложет изнутри и может привести к болезням. Даже если вы провинились, не занимайтесь бесконечно самоедством – попытайтесь попросить прощения. Если оно получено, оставьте, наконец, неприятное событие в прошлом и живите дальше, стараясь больше не допускать таких ошибок.

Установка четвертая: у меня все равно не получится, потому что…

Следующая негативная установка, от которой надо срочно избавляться – придумывание искусственных барьеров на жизненном пути. Её приверженцы оправдывают свое бездействие сотней причин, которые, якобы, от них не зависят: природные условия, внешние обстоятельства, недоброжелатели, плохое самочувствие и т.д.

Действительно, бывают не зависящие от нас ситуации, когда намерения приходится отложить или изменить. Но нередко отговорки выдвигаются от страха или по лени. В этом случае надо себя перебороть.

С подобными убеждениями можно до старости просидеть в одной должности, без нужного образования, без любимого человека, без друзей.

Установка пятая: накопление обид

Эта негативная жизненная установка завершает наш краткий список. В сердце, в душе обиженного человека копятся гнев, желание мести, неудовлетворенность, ему хочется наказать обидчика, сделать ему так же больно. Как правило, такое поведение корнями уходит в детство. Возможно, будучи ребенком, приходилось постоянно сталкиваться с несправедливостью, страдать из-за нее, и негативное мышление прочно укоренилось.

В дальнейшем, любая несправедливость стала трансформироваться в обиду, всё это годами сидит внутри и уничтожает самые добрые чувства и порывы. Научитесь отпускать ситуацию.

Большинство отрицательных установок формируется в детстве, при взаимодействии ребенка со своими родителями. Повзрослев, он копирует модель их поведения. Вот почему важна доброжелательная атмосфера в семье и наличие моральных ценностей. Только в этом случае ребенок вырастет со здоровой психикой и позитивными жизненными убеждениями.