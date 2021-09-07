Засухи в Европе станут более суровыми - ученые
Европу в будущем ожидают учащение засух. Они будут более продолжительными и более суровыми, сообщает РБК-Украина.
Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и компании Ouranos разделили континент на восемь регионов с разным климатом:
- Британские острова,
- Скандинавию,
- Центральную Европу,
- Альпы,
- Восточную Европу,
- Францию,
- Средиземноморье,
- Иберийский полуостров.
Затем исследователи рассчитали соотношения предсказываемого уровня осадков в будущем (с 2080 по 2099 год) к норме - уровню осадков с 2001 по 2020 год - при так называемом сценарии RCP8,5 (сохранении текущего уровня выбросов углеводородов).
Результат показал значительное увеличение числа засух. Летние засухи станут более суровыми, а зимние - менее частыми. Усилится различие и между сезонными осадками: они будут чаще выпадать зимой и меньше - летом.
Автор: Анастасия Рокитна