Засухи в Европе станут более суровыми - ученые

Европу в будущем ожидают учащение засух. Они будут более продолжительными и более суровыми, сообщает РБК-Украина.

Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и компании Ouranos разделили континент на восемь регионов с разным климатом:

Британские острова,

Скандинавию,

Центральную Европу,

Альпы,

Восточную Европу,

Францию,

Средиземноморье,

Иберийский полуостров.

Затем исследователи рассчитали соотношения предсказываемого уровня осадков в будущем (с 2080 по 2099 год) к норме - уровню осадков с 2001 по 2020 год - при так называемом сценарии RCP8,5 (сохранении текущего уровня выбросов углеводородов).

Результат показал значительное увеличение числа засух. Летние засухи станут более суровыми, а зимние - менее частыми. Усилится различие и между сезонными осадками: они будут чаще выпадать зимой и меньше - летом.

Автор: Анастасия Рокитна