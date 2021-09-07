Тимошенко пришла в Раду в стильном костюме

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко засветилась в Верховной Раде в новом образе и удивила похудевшей фигурой. Для выхода в свет она выбрала деловой костюм черного цвета, сообщает Обозреватель.

Пользователи сети оценили лук нардепа и засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото политик опубликовала на странице в Instagram.

Источник: instagram.com/yulia_tymoshenko

Тимошенко появилась на публике в черном костюме, состоящем из пиджака с бисером и юбки-карандаш. Такой лук подчеркнул похудевшую фигуру депутата.

Кроме того, 60-летняя нардеп сделала аккуратную прическу в виде собранных волос и нежный макияж. Также она дополнила образ аксессуарами – очками в черной оправе и серебряными серьгами.

"Первый звонок по-депутатски! Новый сезон, новые вызовы, новые задачи! Идеальное время объединяться ради Украины и конкретных результатов для людей!" – подписала снимок Тимошенко.

Скриншот

Украинцы остались в восторге от нового образа депутата. Многие написали свои комментарии под публикацией.

"Красивые очки, тоже хочу себе такие", "Очень красивая", "Боже, какая женщина!", "Шикарный лук", "Юля похорошела" , – пишут люди.

В сети оценили образ Тимошенко. Источник: Скриншот