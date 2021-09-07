В Китае представили первого робота-коня

Компания Xpeng Motors представила первую роботизированную лошадь, на которой можно ездить верхом, сообщает Лента.Ру.

Роботизированная лошадь имеет четыре ноги, вытянутую шею и морду, в которую встроены камеры и лидары для ориентации в пространстве. Согласно описанию представленного устройства, лошадь умеет самостоятельно передвигаться и "эмоционально взаимодействовать" с хозяином.

В Xpeng Motors отметили, что по технологическому оснащению новый девайс можно сравнить с автомобилем, имеющим автопилот. Устройство позиционируется в качестве детской игрушки. Робот может перевозить человека верхом, реагировать на прикосновения, общаться с владельцем посредством голоса.

Устройство имеет встроенный аккумулятор, роботизированная лошадь автоматически отправляется на зарядку аккумулятора при достижении определенного уровня зарядки. Робот может обучаться, Xpeng Motors пообещала выпускать обновления и «учить» машину новым функциям.

Стоимость робота-лошади, как и дата выхода гаджета в продажу, пока не раскрывается.