Конкурс в набсовет "Нафтогаза" объявят на протяжении недели

Конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" должен быть объявлен на протяжении недели, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поручил первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко на протяжении недели обеспечить объявление конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", – написал он в своем Телеграм-канале во вторник.

Согласно сообщению, поручение отдано во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля текущего года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, введенного в действие указом президента Украины № 452 от 28 августа 2021 года.