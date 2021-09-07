Первая леди США будет работать за пределами Белого дома

Супруга президента США Джилл Байден станет первой леди в истории США которая будет работать на полную ставку за пределами Белого дома, сообщает Деловая столица.

Она вернется на работу в муниципальный колледж Северной Вирджинии со ссылкой на АР.

"Есть вещи, которые вы просто не можете заменить, и мне не терпится вернуться в класс" , — сказала она недавно журналу Good Housekeeping.

Первая леди очень хотела увидеть своих учеников лично после более чем года виртуального обучения, вызванного пандемией.

Отмечается, что первые леди США не работали вне Белого дома. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки. Некоторые первые леди выступали в роли специальных послов для своих мужей.

Джилл Байден преподавала в общественном колледже Вирджинии в течение восьми лет, пока ее муж был вице-президентом, и не собиралась отказаться от карьеры после избрания Джо Байдена президентом.