Из-за коронавируса в Украине закрылось 4000 кафе и ресторанов

В Украине за 2020 год из-за пандемии и карантинных ограничений закрылись около 4 тысяч кафе и ресторанов, что составляет практически 20% заведений по всей стране, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

"Не секрет, что пандемия привела к масштабным закрытиям ресторанов во всем мире. Сейчас происходит глобальная перестройка ресторанного бизнеса. Концепт прост: выживают сильнейшие и богатейшие. В основном, это сетевики, у которых больше денег и больше возможностей поддержать свой бизнес на плаву. Тогда как маленькие семейные заведения из-за отсутствия клиентов вынуждены были закрыться или переориентироваться на другой бизнес" , — отметила Насонова.

По ее словам, ресторанный бизнес "оказался достаточно живучим", однако около 20% заведений по Украине все же не смогли пережить сложный 2020 год.

"Если говорить об Украине, то в 2020 году закрылись около 4 тысяч кафе и ресторанов, а это практически 20% заведений по всей стране" , — поделилась печальной статистикой эксперт по ресторанному бизнесу.

Впрочем, в этом году ситуация начала меняться в лучшую сторону. По словам Насоновой, из тех заведений, которые закрылись в 2020 году, примерно половина открылись.