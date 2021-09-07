Из-за коронавируса в Украине закрылось 4000 кафе и ресторанов
В Украине за 2020 год из-за пандемии и карантинных ограничений закрылись около 4 тысяч кафе и ресторанов, что составляет практически 20% заведений по всей стране, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказала директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.
"Не секрет, что пандемия привела к масштабным закрытиям ресторанов во всем мире. Сейчас происходит глобальная перестройка ресторанного бизнеса. Концепт прост: выживают сильнейшие и богатейшие. В основном, это сетевики, у которых больше денег и больше возможностей поддержать свой бизнес на плаву. Тогда как маленькие семейные заведения из-за отсутствия клиентов вынуждены были закрыться или переориентироваться на другой бизнес", — отметила Насонова.
По ее словам, ресторанный бизнес "оказался достаточно живучим", однако около 20% заведений по Украине все же не смогли пережить сложный 2020 год.
"Если говорить об Украине, то в 2020 году закрылись около 4 тысяч кафе и ресторанов, а это практически 20% заведений по всей стране", — поделилась печальной статистикой эксперт по ресторанному бизнесу.
Впрочем, в этом году ситуация начала меняться в лучшую сторону. По словам Насоновой, из тех заведений, которые закрылись в 2020 году, примерно половина открылись.
"В начале пандемии большинство мировых экспертов склонялись к мнению, что половина всех ресторанов закроется, но этого не произошло. После локдауна люди, соскучившись, с удовольствием пошли в рестораны наслаждаться общением, атмосферой и вкусной едой. Именно с этим связан рост ресторанного бизнеса в этом году", — подчеркнула она.