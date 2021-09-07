Камеры автофиксации пополнили бюджет на сотни миллионов

С начала работы комплексов автофиксации нарушений ПДД (с июня 2020 года) украинские водители заплатили почти 376,6 млн гривен штрафов. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Вести.

Всего с июня 2020 года было вынесено более 2,3 млн административных постановлений, из них уплачены уже 1,9 млн, что составляет 83%. Средняя сумма штрафа составляет около 200 гривен.

"Камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и травмировались больше всего участников дорожного движения. Их использование призвано улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на дорогах", – написал Билошицкий.

Всего в Украине функционируют 118 комплексов автофиксации нарушений ПДД. За 1,4 года в местах работы камер количество трагических ДТП уменьшилось в 3 раза. В августе в Украине запустили 40 новых камер фото- и видеофиксации скорости. 2 сентября в работу введут еще 21 комплекс. Всего до конца года на дорогах планируют установить до 400 приборов.

Отмечается, что в течение 10 дней после нарушения водитель имеет возможность оплатить штраф с 50% скидкой. Сумма взыскания за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составляет 340 гривен, за превышение более чем на 50 км/ч – 1700 гривен.