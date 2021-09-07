Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО - Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова выразила депутатам Верховной Рады замечание за их намерении обратиться к Конгресса США касательно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA), сообщает УНИАН.

В социальной сети Facebook посол обратила внимание инициаторов завтрашнего внеочередного заседания парламента на несколько замечаний.

"Во-первых, Украина определилась, что наша цель - членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны, и это записано в нашей Конституции. Во-вторых, Украина имеет статус - мы партнер НАТО в рамках Программы расширенных возможностей, и этот статус предоставляет нам большие возможности как тесного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей совместимости и развития возможностей" , - отметила посол.

"В-третьих, США - стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным оборонительным, но с которым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Пентагоном относительно стратегических основ оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начали работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других" , - добавила Маркарова.

Кроме того, она подчеркнула, что статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО - это

"статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО". "Это точно не про нас" , - подчеркнула Маркарова.

"А поддержка парламента как раз очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед в НАТО, и я думаю Ольга Стефанишина и МО могут детально проинформировать о том, что нам нужно сделать и из годового плана с НАТО, и из программы расширенных возможностей" , - подчеркнула Маркарова.

Что предшествовало

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента на 8 сентября. На повестке дня - проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

6 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина подписала более сильное оборонное соглашение с США, чем статус основного союзника вне НАТО.