Солнце и потепление до +24 градусов: прогноз погоды на 8 сентября

Вторая неделя осени начинается с солнечной погоды﻿ и значительного потепления по всей Украине. Температура воздуха днем нигде не упадет ниже 19 градусов. А вот ночи уже кое-где станут еще холоднее. Подробнее читайте в материале.

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Итак, в среду, 8 сентября, температура воздуха днем в Украине будет от 19°С в Сумской, Луганской, Полтавской и Запорожской до 24°С в западных областях. В Хмельницкой же области, как и в большинстве других в стране, дневная температура составит около 20-22°С. А вот ночью на востоке температура может опуститься всего до 2°С, на юге – до 4°С. В остальных регионах температура ночью будет, в среднем, от 5 до 8°С.

По всей территории Украины 8 сентября ожидается солнечная погода с легкой облачностью и без осадков. На основной территории страны будет ветер 7-14 км/час в среднем, в Сумской области – до 18 км/час максимум. На востоке будет поспокойнее – около 4-11 км/час, а вот в Крыму будут шквалы – 11-18 км/час в среднем, местами – до 25 км/час.

Ночью 8 сентября в восточной части на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°С (уровень опасности – желтый). Также в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 8 сентября ожидается температура от 9 до 20°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность.