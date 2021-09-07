"Слуга народа" назвал главный провал Зеленского на посту президента
Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал о главной неудаче Владимира Зеленского на посту президента Украины, сообщает Деловая столица.
По словам Беленюка, Зеленский ошибся с людьми, "которых привел в Верховную Раду".
"Сложно судить. Думаю, если бы ему предложили составлять список своей фракции, он бы сделал его с совсем другими людьми. Какой-то процент был бы точной другой. Это то, что я вижу. Но ротация, которая происходила, и до сих пор происходящие скандалы в Верховной Раде, — это показывает, что были допущены возможные кадровые ошибки в составлении списка", — сказал Беленюк.