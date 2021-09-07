"Слуга народа" назвал главный провал Зеленского на посту президента

Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал о главной неудаче Владимира Зеленского на посту президента Украины, сообщает Деловая столица.

По словам Беленюка, Зеленский ошибся с людьми, "которых привел в Верховную Раду".